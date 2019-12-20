Emin Pazarcı: Davutoğlu kiracı olduğu evde tadilata başladı
Gazeteci Emin Pazarcı, Gelecek Partisi'nin kazanmak değil kaybettirme strateji üzerine kurulduğunu söyledi. Davutoğlu ile yapılan bir toplantıyı anlatan Pazarcı, referandum öncesinde bile Erdoğan'ın kuyusunun kazıldığını ifade etti.
Gazeteci Emin Pazarcı, Ahmet Davutoğlu'nun istediğini alamayan bir figür olduğunu ve günün sonunda Erdoğan düşmanlarıyla hareket edeceğini söyledi. Referandum öncesi yaptıkları bir görüşmeyi de anlatan Pazarcı, o dönemde bile Davutoğlu'nun alttan alta Erdoğan'ın kuyusunu kazdığını ileri sürdü.