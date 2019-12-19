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Hanife Gürdal meyhanede dansöz oynattı! 'Bekarlığa veda'

Gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal geçtiğimiz gün Kemal Ayvaz ile evlenmişti. Gelin adayı Hanife bekarlığa veda partisinde dansöz oynattı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, bir süredir fotoğrafçılığını yapan Kemal Ayvaz ile dün nikah masasına oturdu. Hanife Gürdal, dün akşam eşi ve yakın dostlarıyla meyhanede kutlama yaptı. Nikah sonrası meyhaneye giderek kutlama yapan çift, sonrasında dansöz çağırarak göbek attı.

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, dün kuaför salonunda fotoğraf paylaşarak evleneceğini duyurdu.

Ailelerinin katıldığı nikah töreniyle evlenen Hanife, sonrasında bir meyhanede eğlence yaptı. Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz, Instagram hesabından "Bekarlığa veda partim" notuyla bir dansöz videosu paylaştı.

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