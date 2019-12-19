Doğrudur Kanal İstanbul Ecevit'in projesiydi sorumlusu da bendim

Toprak, Kanal İstanbul Projesi'nin merhum Bülent Ecevit'in 1994 yerel seçimlerindeki bir projesi olduğunu söyledi. O dönemde seçimlerden sorumlu kişinin de kendisi olduğunu anımsatan Toprak, "O zaman bize bilim insanları geldi ve yaptığımız bir kaç toplantıda Sayın Ecevit'e 'Bu kanalın verimliliği yok. Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmaya açılacak. Bu kanalı gündemde tutarsanız Türkiye'nin başına sorunlar gelebilir' dediler. Sayın Ecevit, kampanya sunumu sonrasında bu projeyi geri çekti. Ecevit'in o hatayı görüp geri çekilmesini sizlerde yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Şahsı adına konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ise Türkiye'nin kritik süreçlerden geçtiğini, uluslararası camiada her gün yeni bir gelişmenin yaşandığını söyledi.

Zulüm ve haksızlık nerede yaşanırsa yaşansın Türkiye Cumhuriyeti olarak orada olduklarını ifade eden Aydın, bunun "tarihi ve İslami" bir sorumluluk olduğunu vurguladı.