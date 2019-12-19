YEREL

Adalar Kaymakamlığı: Ruam hastalığı tespit edilen 81 at itlaf edildi

ADALAR Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir. 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir" denildi.

Büyükada'da kazılan iki çukurla ilgili tartışma sürerken Adalar Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.

"RUAM HASTALIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Açıklamada, "İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz
tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada?daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir" denildi.

"81 AT İTLAF EDİLMİŞTİR"

Kaymakamlığın açıklaması şöyle devam etti: "At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının
tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf
edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur"

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji satışıyla ilgili yeni açıklama geldi
Rıza Çalımbay: Emre ile Mert Hakan’ı gönderme düşüncemiz yok
Talat Atilla Koç'lara açtığı savaşı kazandı! Parayı alamadı icraya verecek
Beşiktaş'a derbi öncesi iki müjde birden
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29'uncu sırada tamamladı
Ahmet Davutoğlu referandum için çağrı yapmadım dedi Tweet'i ele verdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan itiraf gibi açıklama
Fethullah Gülen iyice uçtu! Peygamberimiz ona soracakmış
1 Ocak resmi tatil mi 2020 yılbaşı hangi güne denk geliyor
Husumetli olduğu kişiyi öldürdü, karakola teslim oldu
Ozan Baran eşi Süreyya Yalçın'a helikopter hediye etti
Memur olacaklar dikkat! Güvenlik soruşturması kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeni hız denemesini sosyal medyada paylaştı
BİLSEM sınavı ne zaman 2020 tarama testi tarihleri