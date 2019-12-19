Muslera Gökhan Çıra'ya yumruk attı mı? Rapor ortaya çıtkı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olmuştu.

Rövanşında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikada Nagatomo, Falcao ve Feghouli ile 3-0 yaptı ve turu getirecek skoru yakaladı. İkinci yarıda 90+2. dakikada Younes Belhanda ile bir gol daha bulan Cimbom, 4-0 ile turu geçen taraf oldu.

Maçtan sonra ortalık karışmıştı

Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından saha karıştı. Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Muslera ile Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra’nın saha kenarından giderken aralarında başlayan sürtüşme, soyunma odası koridorlarına taşındı. Bir anda futbolcular sahaya geri döndü ve iki takım futbolcuları arasında gerginlik devam etti ve polis araya girdi.

Müsabaka raporları TFF’ye ulaştı

Hürriyet'te yer alan habere göre; maçta görevli TFF temsilcileri Celalettin Yavuz ve Durmuş Cansever’in müsabaka raporları TFF’ye ulaştı. Raporlar, en çok merak edilen isim olan Galatasaray kalecisi Muslera’nın durumunu da netleştirdi.

Muslera iddiası netlik kazandı

TFF Hukuk Müşavirliği, Tuzlaspor ve Galatasaraylı futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerinin karşılaşma sonrası verdiği röportajları ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları da incelemeye alıp, dosyaya koydu. Muslera’nın Tuzlasporlu futbolculardan Gökhan Çıra’ya önce sözle ardından fiziki saldırıda bulunduğu iddia edilmesine karşılık, temsilci raporlarında böyle bir eylemin yer almadığı belirtildi.