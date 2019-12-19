MEDYA

Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 6. yeni bölümüyle 25 Aralık 2019 Çarşamba akşamı ATV'de olacak. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 25 Aralık 2019 Çarşamba akşamı ATV'de...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.
Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kanal İstanbul için önemli açıklama!
Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi 2 ölü 10 yaralı
G.Saray'dan kayyum ve kavga açıklaması
Talat Atilla, kendisini hedef gösterenlere fena salladı
Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi
Macron emeklilik reformundan vazgeçmiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Afili Aşk 28. bölüm fragmanı
Yasak Elma 62. bölüm 2. fragmanı
İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması! Satış gerçekleşti mi?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15. bölüm 2. fragmanı
Azize 5. bölüm 2. fragmanı
Doğa Koleji satıldı son dakika açıklaması! Doğa'yı alan İTÜ Vakfı oldu
Kalk Gidelim 91. bölüm 2. fragmanı
Tam bilet ne kadar 2019 MPİ yılbaşı bilet fiyatları tablosu