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Gökhan Çıra ve eşi Selin Ciğerci özür diledi

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek kupa dışına ittiği karşılaşmada da Gökhan Çıra, Muslera ile yaşadığı tartışma ve Fatih Terim hakkındaki sözleri sonrasında gündem olmuştu. Tuzlasporlu futbolcu ve eşi Selin Ciğerci Instagram'dan paylaşımda bulunarak özür mesajı yayınladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçından sonra yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Ardından Tuzlasporlu futbolcusu Gökhan Çıra, Fatih Terim ve Fernando Muslera’ya tepki göstermişti.

Galatasaray alt yapısından yetiştiğini ve sarı-kırmızılı takıma karşı bir cephe aldığını belirten Gökhan, olaylardan 20 saat sonra özür diledi. Ayrıca Gökhan Çıra’nın eşi Selin Ciğerci de Instagram hesabından video paylaşarak sarı-kırmızılı camiadan özür dilediğini belirtti.

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