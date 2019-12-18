Gökhan Çıra ve eşi Selin Ciğerci özür diledi

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçından sonra yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Ardından Tuzlasporlu futbolcusu Gökhan Çıra, Fatih Terim ve Fernando Muslera’ya tepki göstermişti.

Galatasaray alt yapısından yetiştiğini ve sarı-kırmızılı takıma karşı bir cephe aldığını belirten Gökhan, olaylardan 20 saat sonra özür diledi. Ayrıca Gökhan Çıra’nın eşi Selin Ciğerci de Instagram hesabından video paylaşarak sarı-kırmızılı camiadan özür dilediğini belirtti.