Göksel Gümüşdağ'dan TFF'ye transferde harcama limiti çağrısı

Göksel Gümüşdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu konuda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı olarak, harcama limitinin yeniden yüzde 30'a inmesi için ilk imzayı atmaya hazır olduğunu da belirterek şöyle konuştu:

"Başta Sayın Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'e ve yönetim kuruluna şöyle bir önerim var, madem kulüplerin finansal fair play konusunda geçmişte konuşulan taleplerinin, bugün tam tersi düşünülüyor ve değerlendiriliyor, o zaman kulüplerin çoğunluğunun imzasıyla, yüzde 40'a çıkarılan oranın yönetim kurulu kararı ile iptali ve yeniden bir yönetim kurulu kararı alınıp, tekrar sapma oranının yüzde 30'a düşürülmesi yönünde karar alınması doğru olacaktır. Bu konuda da kulüplerin çoğunluğunun imzası alındığı takdirde, bunun yeniden yüzde 30'a indirilmesi isabet olur. TFF üzerinden de şu kulüpler adına yapıldı, şunun için yapıldı kirli haberleri de kaybolmuş olur. Ben Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı olarak yüzde 40'ın yüzde yeniden 30'a indirilmesi için ilk imzayı atmaya hazırım."

Yapılan değişiklikle ilgili olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir'e haksızlık yapıldığının altını çizen Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı kulüpler bu konuda farklı görüşler beyan etti ama çok iyi hatırlıyorum 29 Ağustos'ta Kulüpler Birliği Vakfı'nın Genel Kurulu'nu Riva'da yapmıştık. Bu toplantıda, oradaki kulüplerin bir kısmı hatta çoğunluğu diyebilirim, bu geçiş sürecinde, ilk yılda, bu yüzde 30'un yüzde 40'a çıkarılması, hatta yüzde 50'ye bile çıkarılmasını dillendirenler oldu. Dolayısıyla bu kulüplerin isteği doğrultusunda TFF böyle bir talebi hayata geçirdi. Burada haksızlık etmek çok doğru değil. Aynı zamanda, yayın ihalesi gelirinde bu talimattan sonra yüzde 13'lük bir düşüş oldu. O talimatlardan federasyon başkanı da asla taviz vermedi, vermemeli, vermiyor. Bizler de kulüpler olarak asla taviz vermemeliyiz. Bugüne kadar finansal fair play talimatlarından taviz verdiğimiz için Türk futbolunun malum durumu ortada. Bu karar böyle geçirildi ama tabii bu biraz iyi anlatılamadı ya da kamuoyunda iyi anlaşılamadı. Sanki futbol federasyonu bu çıkan talimattan bir taviz veriyormuş algısı oluştu."