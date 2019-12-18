KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim kahvehane muhabbetinden çık artık

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in isim vermeden Ali Koç'a göndermede bulunmasını değerlendirirken ''Orta ikiden terk kahvede pişpirik oynayanların inanacağı şekilde komplo teorilerine inanacak haline gelmişseniz üzgünüm hocam derim. Bu kahvehane muhabbetlerinden çıkın.'' dedi.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in isim vermeden Ali Koç'a göndermede bulunmasını değerlendirirken ''Orta ikiden terk kahvede pişpirik oynayanların inanacağı şekilde komplo teorilerine inanacak haline gelmişseniz üzgünüm hocam derim. Bu kahvehane muhabbetlerinden çıkın.'' dedi.

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