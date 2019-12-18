Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim kahvehane muhabbetinden çık artık
Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in isim vermeden Ali Koç'a göndermede bulunmasını değerlendirirken ''Orta ikiden terk kahvede pişpirik oynayanların inanacağı şekilde komplo teorilerine inanacak haline gelmişseniz üzgünüm hocam derim. Bu kahvehane muhabbetlerinden çıkın.'' dedi.
Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in isim vermeden Ali Koç'a göndermede bulunmasını değerlendirirken ''Orta ikiden terk kahvede pişpirik oynayanların inanacağı şekilde komplo teorilerine inanacak haline gelmişseniz üzgünüm hocam derim. Bu kahvehane muhabbetlerinden çıkın.'' dedi.