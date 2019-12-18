Müge Anlı'da Zeynep Ergül'ün abisinden yeni kuyu itirafı

Gaziantep'te yaklaşık 3 yıldır kendisinden hiç bir haber alınmayan Mehmet Muharrem Erbay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı yönünde iddialarda bulunduğu Zeynep Ergül, geçen hafta canlı yayında Jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere götürüldü ve ifadesini yine değiştirmedi. Abisi Cahit Ergül'ün eski kocası Ercan'ı bıçakladığını söyleyen Zeynep hanım çevresine anlattığı Mehmet Muharrem Erbay'ın kuyuya atıldı iddiasını ise yalanladı "Ben öyle bir şey bilmiyorum" dedi. Zeynep hanımın bu çelişkili açıklamaları programa birine gözdağı vermek için katıldığı yorumları yapılmasına sebep oldu.

Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm...

Zeynep Ergül ile birlikte ağabey Cahit Ergül, Mehmet Muharrem Erbay'ın atıldığı kuyu hakkında "Ben kuyu 20 metre ötede dedim. 5 metre alanda dedim. Asitli kuyuyu Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm..." itirafında bulundu. Daha sonra bu açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyleyen Cahit bey "2 saat içerisinde de o kuyuyu bulurum. Ama içerisinde Mehmet Muharrem mi var başkası mı bilemem?" açıklamasını yaptı.

Kuyunun yerini gösterdi

Kavga konusu olan bağ evinini bahçesinde açtırdığı kuyunun yerini göstereceğini söyleyen Cahit Ergül kuyunun yerini Müge Anlı'nın ekibine gösterdi. Ergül kuyunun yerinin istenirse yetkililere de gösterebileceğini söyledi.

Kuyuya parçalanıp atılmış olabilir

Cahit Ergül "Kaybolan Mehmet Erbay enli boylu bir adamdı yanı babayiğitti biraz. Eşilen kuyuların çapı 40-50 santimdir. Kahveci Mehmet'i atsan kuyuya girmez. Söylemek istediğim şu parçalanıp atılmış olabilir" açıklaması ile herkesi şoke etti.