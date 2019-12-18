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Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'ye görkemli gala! Beren Saat bakın ne açıklama yaptı

Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi Atiye'nin (The Gift) ilk bölüm özel gösterimi, oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrolleri paylaştığı Atiye, 27 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki galada yer alan başrol oyuncusu Beren Saat, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, izleyicilerin Atiye'nin hikayesinden etkileneceğini dile getirerek, "Aslında bu coğrafyadan çıkmış bir hikaye. Bir yandan da bu hikayede başrol Göbeklitepe. Şu an insanlık için çok önemli bir keşif olan Göbeklitepe ile ilgili bir sır açığa çıkarılmaya çalışılıyor. Biz de bu hikayenin canlanmasına yardımcı oluyoruz. Bu hikayede başrol aslında Anadolu." dedi.

"NETFLIX'IN BİZE ÖZGÜR ALAN SUNMASI ÇOK ÖZELDİ"

Beren Saat, rol arkadaşı Mehmet Günsür ile özel bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Çok güzel bir hikaye anlatmaya çalıştık. Gerçekten bir arada olmaları tesadüf olmayan, kabiliyetli, hayal kuran ve bu işi aşkla yapan çok güzel bir ekiple çalıştık. O yüzden heyecanlıyız. Bir yandan da yaptığımız diziye güveniyoruz. Netflix'in bize özgür bir alan sunması ve onların güvenini arkamızda hissetmek de çok özeldi. Geldiğiniz için teşekkür ederim."

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