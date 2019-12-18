GÜNCEL

Pegasus Kıbrıs uçağında bomba ihbarı! Kadın yolcu gözaltına alındı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar yaşandı. Pegasus Havayolu şirketine ait uçakta bomba ihbarı yapıldı. Uçağın içinde taşkınlık çıkaran kadın uçağın boşaltılmasına neden oldu.

İnternet Haber özel içerik

Bu sabah 6.45 Pegasus Sabiha Gökçen'den Kıbrıs'a seyahat eden Pegasus Havayolu şirketine ait yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı büyük bir panik yarattı. Uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulunup taşkınlık çıkardı.

"Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım diye" bağırmaya başlayan kadın uçakta bir de sigara yakınca uçak tahliye edildi ve yolcular uçaktan indirildi. Kadın da havaalanında gözaltına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: "Mafya mısın sen?"
Dolar son iki ayın en yüksek seviyesine vurdu! Yükselişi önlenemiyor
Çinliler veto etti Mesut Özil'e Fenerbahçe yolu açıldı
Ömer Dinçer'den Şehir Üniversitesi tepkisi! Hemen istifa ederim
Ali Babacan'dan ince Gelecek Partisi hesabı! Kuruluşunu niye ertelediği belli oldu
Doğa Koleji'ne bomba teklif geldi! Bakın kim satın almak istiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Abdurrahim Albayrak: Ne olduğunu anlamadık
Adapazarı'nda bebek sandalyesine çarpan garsona saldırı kamerada
Garsonu neredeyse ailecek öldüreceklerdi!
Bursa'da ikizlerin bebek arabasını çalan hırsızlar böyle görüntülendi
Şafak vakti torbacılara baskın: 30 gözaltı kararı
Asgari ücret ne kadar oldu 2020 tahminleri belli oluyor
Kadın 77. bölüm fragmanı
Okan Yalabık kimdir Hekimoğlu Orhan Yavuz kaç yaşında