Pegasus Kıbrıs uçağında bomba ihbarı! Kadın yolcu gözaltına alındı

Bu sabah 6.45 Pegasus Sabiha Gökçen'den Kıbrıs'a seyahat eden Pegasus Havayolu şirketine ait yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı büyük bir panik yarattı. Uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulunup taşkınlık çıkardı.

"Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım diye" bağırmaya başlayan kadın uçakta bir de sigara yakınca uçak tahliye edildi ve yolcular uçaktan indirildi. Kadın da havaalanında gözaltına alındı.