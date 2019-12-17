GÜNCEL

60 saniyede bugün (17 Aralık 2019)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

17 Aralık 2019 Salı; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Tuzlaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Fuat Oktay: Türkiye hesap vermez hesap sorar
Aylardır maaş alamayan Doğa Koleji öğretmenleri birbirlerine sarılıp ağladı
ABD ordusundan skandal Nazi paylaşımı
Dışişleri'nden ABD açıklaması: İlişkilere zarar veriliyor
İmran Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili yeni gelişme!
Nepal'den Ankara'ya çalışmaya gelen genç kız yardım istedi
Hekimoğlu dizisi konusu nedir Hekimoğlu oyuncu kadrosu kimler var
Saffet Sancaklı başkanları bombaladı: Deniz bitti iflas ettik
Canlı yayında şoke eden olay! İki farklı kanal iki farklı yorumcu fenalaştı
Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor hangi hastane?
Japon gezgin orihiro Murata Türkiye'de Kelime-i Şehadet getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü