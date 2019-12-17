Canlı yayında şoke eden olay! İki farklı kanal iki farklı yorumcu fenalaştı

A Spor‘da yayına çıkan Haldun Domaç canlı yayın sırasında vücut kontrolünü kaybetmeye başladı. Domaç’taki değişimi fark eden moderatör Hakan Gündoğar hemen ara istedi ve Domaç’a ilk müdahaleyi yaptı. Domaç 20 Ağustos’taki bir yayında bayılmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Domaç ciddi bir bulguya rastlanmadığı için ekranlara dönmüştü.

TV100‘de yayınlanan spor programında da yorumcu Arif Kızılyalın canlı yayın sırasında baygınlık geçirdi.

Kızılyalın’ın fenalaşan ve koltuğuna yığıldığını gören modaratör Emre Tilev hemen yayın arası istedi ve Kızılyalın hastaneye kaldırıldı.