2020'nin iddialı dizisi Ramo'nun tanıtımı yayınlandı

Geçtiğimiz sezon Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapan Murat Yıldırım, yeni projesi Ramo için koltuğunu Kenan İmirzalıoğlu'na bırakmıştı. Yıldırım'ın merakla beklenen dizisinin ilk tanıtımı seyirciyle buluştu.

BİR BAŞKALDIRIŞIN HİKAYESİNİ ANLATIYOR

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo' nun ilk görüntüleri yayınlandı. 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışma anlatılacak.

SOSYAL MEDYADA DAMGA VURDU

Adana'da çekimleri gerçekleşen dizinin yayınlanan ve beğeni toplayan ilk tanıtımındaki aşk ve gerilimli çatışma sahneleri izleyenlerin dikkatini çekti. Şimdiden büyük beğeni toplayan dizi sosyal medyaya da damga vurdu. Tanıtımı yayınlanan diziyi bazı kullanıcılar "Çukur'un devamı" yorumları yaparken, bazı kullanıcılar "Bu diziye Arka Sokaklar ömrü diliyorum" gibi yorumlarda bulundular.