SPOR

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine geçen isim bakın kim

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ersun Yanal'ın yerine Portekizli teknik adam Jorge Jesus düşünülüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın kötü performansı takımdaki durumunu tartışmalı hale getirdi. Teknik heyetin taktiği, oyuna müdahalesi ve rakip analizi vasat olarak yorumlanıyor. Kredisi tamamen tükenen Yanal’ın, Beşiktaş derbisinde olası bir mağlubiyet sonrası gönderilmesi gündemde.

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

''Jorge Jesus ile temas kurduğu öğrendim''

Uzundurukan, "Ersun Yanal'ın formsuz olduğunu ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayacağını belirten Uzundurukan, "Fenerbahçe'nin hoca arayışlarında olduğunu hatta teknik direktör Jorge Jesus ile temas kurduğu öğrendim. Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'un gelebileceğini söylediği ancak ilk görüşmede 8 milyon euroluk bir rakam masaya koyduğunu ve bir transfer bütçesi istediğini öğrendim. Ali Koç'un hedefinin böyle bir teknik direktör olduğunu, Jesus olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması! Neden para versinler
Cenk Tosun'lu Everton Ancelotti'yle el sıkıştı
Danıştay kararı iptal etti! 19 Mayıs stadyumlarda kutlanabilecek
Max Kruse kendine gel! Son hali içler acısı
Antalya'da bankada soygun girişimi! Güvenlik görevlisi rehin alındı
BMC'nin sahibi Ethem Sancak'ı kızdıran tank palet sorusu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zafer Arapkirli'nin tweeti Didem Aslan Yılmaz'ı canlı yayında çıldırttı!
Bursa otomobil yaya geçidinde çarptığı kadını metrelerce öteye fırlattı
TOKİ hangi illerde ev yapacak 2020 TOKİ konut projesi
Beykoz’da magandaların sürücünün yolunu kesti
Kocaman: "Beraber oynamaya çalışan bir takım görüntüsü nihayet vardı"
Asgari ücret ne kadar oldu 2020 ne zaman belirlenecek?
Okan Buruk: "Net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk"
Sefirin Kızı konusu ne Sefirin Kızı nerede çekiliyor oyuncuları