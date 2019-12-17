Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine geçen isim bakın kim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın kötü performansı takımdaki durumunu tartışmalı hale getirdi. Teknik heyetin taktiği, oyuna müdahalesi ve rakip analizi vasat olarak yorumlanıyor. Kredisi tamamen tükenen Yanal’ın, Beşiktaş derbisinde olası bir mağlubiyet sonrası gönderilmesi gündemde.

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

''Jorge Jesus ile temas kurduğu öğrendim''

Uzundurukan, "Ersun Yanal'ın formsuz olduğunu ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayacağını belirten Uzundurukan, "Fenerbahçe'nin hoca arayışlarında olduğunu hatta teknik direktör Jorge Jesus ile temas kurduğu öğrendim. Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'un gelebileceğini söylediği ancak ilk görüşmede 8 milyon euroluk bir rakam masaya koyduğunu ve bir transfer bütçesi istediğini öğrendim. Ali Koç'un hedefinin böyle bir teknik direktör olduğunu, Jesus olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.