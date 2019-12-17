YEREL

Başkent sokaklarında yoğun sis

Ankara'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına düştü.

Ankara’nın genelinde akşam saatlerinden itibaren görülen sis kent merkezi ve çevre yollarında etkili oldu.

Sis nedeniyle Çankaya, Balgat, 100. Yıl, Çukurambar, Çayyolu semtleri, İstanbul ve Eskişehir yolu, Esenboğa Havaalanı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Sokakları sis kapladı

Kentin merkezindeki sokaklarında sis altında kalması görenleri şaşırttı. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışı olumsuz etkilendi. Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu noktalarda hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Siirt'te korkunç olay balkonunda çamaşır asarken feci şekilde öldü
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması! Neden para versinler
Cenk Tosun'lu Everton Ancelotti'yle el sıkıştı
Danıştay kararı iptal etti! 19 Mayıs stadyumlarda kutlanabilecek
Max Kruse kendine gel! Son hali içler acısı
Antalya'da bankada soygun girişimi! Güvenlik görevlisi rehin alındı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı
Beylikdüzü’nde eğlence mekanı sahibi kurşun yağmuruna tutuldu
TOKİ hangi illerde ev yapacak 2020 TOKİ konut projesi
Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı
Yasak Elma 62. bölüm fragmanı
Asgari ücret ne kadar oldu 2020 ne zaman belirlenecek?
Zalim İstanbul 24. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı konusu ne Sefirin Kızı nerede çekiliyor oyuncuları