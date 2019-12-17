YEREL

Beylikdüzü’nde eğlence mekanı sahibi kurşun yağmuruna tutuldu

Beylikdüzü’nde bir eğlence eğlence mekânının sahibi ve arkadaşı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Mekanın kapanma saatine yakın gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 04.30’da Beylikdüzü İlçesi Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi Necip Fazıl Kısa Kürek Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mekânın sahibi ve arkadaşı, iş yerinin kapanma saatine yakın kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Eğlence mekanının içinde ve önünde yaralanan iki kişi yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar dışarı çıkarak ne olup bittiğini öğrenmek istediler. Yerde kanlar içinde yatan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

İki kişiyi yaralayan kimliği belirsiz şahısta olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yılmaz Vural: VAR sisteminde hatalar var
Siirt'te korkunç olay balkonunda çamaşır asarken feci şekilde öldü
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması! Neden para versinler
Cenk Tosun'lu Everton Ancelotti'yle el sıkıştı
Danıştay kararı iptal etti! 19 Mayıs stadyumlarda kutlanabilecek
Max Kruse kendine gel! Son hali içler acısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı
Yasak Elma 62. bölüm fragmanı
TOKİ hangi illerde ev yapacak 2020 TOKİ konut projesi
Zalim İstanbul 24. bölüm fragmanı
Vuslat 33. bölüm fragmanı
Asgari ücret ne kadar oldu 2020 ne zaman belirlenecek?
Savaşçı 87. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı konusu ne Sefirin Kızı nerede çekiliyor oyuncuları