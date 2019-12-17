MEDYA

Mucize Doktor 15. bölüm 2. fragmanı

Mucize Doktor dizisi 15. yeni bölümüyle 19 Aralık 2019 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 19 Aralık 2019 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cem Küçük'ten şaşırtan iddia: Hepimizi tutuklarlar
Ethem Sancak'ı kızdıran tank palet sorusu
Trabzonspor Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti
Brexit anlaşması cuma günü İngiliz Parlamentosu'na sunulacak
Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için bir açıklama daha
Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuruluş Osman 5. bölüm 2. fragmanı
Benim Adım Melek 13. bölüm 2. fragmanı
Armut neye iyi geliyor kemik erimesini önlüyor!
Kadın 76. bölüm 3. fragmanı
Zafer Arapkirli'nin tweeti Didem'i çıldırttı!
Sefirin kızı konusu nedir Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor?
Cem Küçük: Erdoğan karşıtı biri seçilirse yargılanırız
Sefir ne demek sefir kime denir TDK ne anlama geliyor açıkladı