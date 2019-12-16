MasterChef'te Demet Akalın Okan Kurt Alişan ve Buse Varol kaptanlık için yarışacak

TV8 ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de finale haftalar kala ünlü yağmuru yaşanacak. 16 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümün sürprizi, Demet Akalın, eşi Okan Kurt, Alişan ve eşi Buse Varol olacak.

MasterChef programını yakından takip eden zaman zaman programda yarışmacılar hakkında yaptığı sert çıkışları ve tepkileriyle gündeme gelen Demet Akalın bu sefer kendisini MasterChef'in mutfağında gösterecek.