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Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından birinin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Necip Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, katil zanlılarından biri olduğu değerlendirilen şüpheli Ukrayna’da yakalandı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17'nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen önemli bir şüpheli Ukrayna'da yakalandı. 

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