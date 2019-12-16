Modoko 50. yılına özel hediye çekiliş sonucu

350 seçkin markayı çatısı altında toplayan Modoko, 50. yılını şanına uygun kutladı. Mövenpick Otel'deki geceye Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Karaçak ve Osman Er ile yönetim kurulu üyeleri Atalay Şuekici ev sahipliği yaptı.

Modoko'nun 50. yıl dönümü kutlamasına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Harun Karakaçak, Malatya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Akgül, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile Modoko üyeleri katıldı.

Modoko çarkı hediye dağıttı

Gecede Modoko çarkı yardım için çevrildi. Engelliler Vakfı'na 15 adet tekerlekli sandalyenin çıktığı Modoko çarkından, Darülaceze, Sokak Çocukları Vakfı, LÖSEV, Türk Kızılay'ı ve TEMA vakfına da hediyeler dağıtıldı.