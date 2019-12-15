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İstanbul Balat'ta taciz anı güvenlik kamerasında

İSTANBUL Fatih Balat'ta kimliği belirsiz kişi, iş yerine yürüyen bir kadını takip ederek taciz etti. Şüphelinin kadını takip ettiği anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Fatih Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşanan olayda; alınan bilgiye göre, Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Kadına yavaşça yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti.

S.K.'nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli kişi, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.K.'nin kimliği belirsiz şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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