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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilçede 115 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 103 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Beyoğlu ve Bağcılar merkezli 11 ilçede 130 şahsa yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve merminin ele geçirildiği bildirildi. 

Operasyonda gözaltına alınan 103 kişi emniyete götürüldü.

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