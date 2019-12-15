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Eklenme Tarihi:
15.12.2019 21:56
60 saniyede bugün (15 Aralık 2019)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
Anadolu Ajansı
0
15 Aralık 2019 Pazar; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
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