Veliler Doğa Koleji'ni bastı

Öğretmenlere maaş ödeyemediği gerekçesiyle eğitim-öğretimin aksadığı Doğa Koleji'nin cuma günü satıldığı duyurulmuştu. Velilere de Doğa Kolejini Nişantaşı Üniversitesi'nin satın aldığı söylenmişti.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu yaptığı açıklamada "Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" demişti.

Açıklama iptal oldu

Vedat Sacaklıoğlu cumartesi günü yapacağını söylediği açıklamayı iptal etti. Okul yönetiminden duruma dair aydınlatıcı bir bilgi edinemeyen veliler isyan etti.

Veliler burada Vedat nerede?

Bugün Doğa Koleji'nin önüne akın eden veliler yönetime seslendi. Polisin önlem aldığı gösteride veliler 'Veliler burada Vedat nerede? 'Yönetim dışarı,' 'Yönetim buraya' diye slogan attı.