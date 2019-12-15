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Rıdvan Dilmen, Ali Koç - Nihat Özdemir - Zekeriya Alp buluşmasına sert yorum

NTV Spor futbol yorumcusu eski futbolcu Rıdvan Dilmen, son günlerde futbolun gündemine oturan Ali Koç - Nihat Özdemir - Zekeriya Alp buluşmasını yorumladı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ofisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile yaptığı buluşmayı değerlendirdi ve "skandal" dedi.

'Her şeyi manipüle etmeye hazır bir skandaldır'

Dilmen, Zekeriya Alp'in toplantıda olmaması gerektiğini söylerken, "Mustafa Cengiz'in tepkisi, Ali Koç ile Nihat Özdemir'in buluşmasına değil. Federasyonda olsa, daha gizli görüşürlerdi. Zorlu'daki buluşmalarında eski futbolcu, gazeteci, yeni futbolcu, sanatçı, sporcu, herkes orada. Bir gün sonra magazin gazetelerinde görüyorsunuz gidenleri. Keşke federasyonda görüşselerdi. Nihat beyin ofisinde de görüşebilirlerdi ama Zekeriya Alp'in orada olması, her şeyi manipüle etmeye hazır bir skandaldır. Keşke Zekeriya ağabey gitmeseydi, kim çağırdıysa da hata yapmıştır. Zekeriya beyin 'zor durumda kalırız' demesi gerekiyordu" yorumunu yaptı.

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