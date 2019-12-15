POLİTİKA

Süleyman Soylu: Bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li milletvekillerinin "Bu bütçe savaş bütçesidir" sözlerine tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Bu bütçe savaş bütçesi değildir. Bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir" dedi. Soylu'nun bu sözleri bazı milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li milletvekilleriyle tartıştı. "Savaş bütçesi" eleştirisine tepki gösteren Soylu, "Bu bir savaş bütçesi değildir. Bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir. Ben, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kitabı okurum. PKK tüzüğü okumam" dedi.

"BU BİR SAVAŞ BÜTÇESİ DEĞİLDİR"
TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2020 bütçesi görüşmelerinde Bakan Soylu ile HDP'li vekiller arasında tartışma yaşandı. Hazırlanan bütçenin, savaş bütçesi olduğu şeklindeki söyleme tepki gösteren Bakan Soylu, "Bu bir savaş bütçesi değildir. Bu bütçe, Diyarbakır annelerinin bütçesidir. Ben Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kitabını okurum. PKK tüzüğünü okumam" dedi.

"GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLAMDA 286 YIL HAPİS CEZASI ALDI"
Soylu'nun HDP'ye yönelik sözleri sonrası, tansiyon yükseldi. Kayyum atanan HDP'li belediyelere değinen Soylu, görevden alınan belediye başkanlarının halk tarafından seçildiği söylemlerini hatırlatarak, "Dikkatinizi çekerim, bu belediye başkanları toplamda 286 yıl hapis cezası aldı" dedi.

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