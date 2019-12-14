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İstanbul'da metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı

İstanbul metrosunda bir kadın, başörtülü kadınlara "Kara Fatma" diyerek hakaret ettikten sonra saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı görüntülerde başörtülü genç bir kız, "Polis istiyorum, polis çağırın" diye bağırdı.

İstanbul metrosunda bir kadının, başörtülü kadınlara hakaret etmesi büyük tepki topladı.

Metroda bir yolcunun tarafından çekilen görüntülerde, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, başörtülü kadınlara "Kara Fatma" diyerek hakaret etti, saldırdı.

Ortalığın bir anda karıştığı görüntülerde başörtülü genç bir kız, "Polis istiyorum, polis çağırın" diye bağırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından "Kara Fatma" etiketi Twitter'da gündem oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı, söz konusu görüntülere tepki göstermek için "Kara Fatma" etiketiyle paylaşım yaptı.

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