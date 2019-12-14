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İlber Ortaylı’dan ‘Nobel’ eleştirisi!

İlber Ortaylı, Nobel Edebiyat Ödülünün Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesini eleştirdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nobel Edebiyat Ödülünün Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp savaş suçlusu Miloşeviç’i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesiyle ilgili olarak, “Edebiyat ödülleri maalesef belirli bir dünyanın belirli bir düşüncesine göre veriliyor. Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış. Bu yüzden ona verilen Nobel'in de hiçbir anlamı olmaz” dedi.

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