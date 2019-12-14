Hayrete düşüren olay! Sokak kedisi terör estiriyor...

İlçenin Atatürk Mahallesi Zambak Sokağı'nda bulunan 3 bloklu bir sitede yaşayan sokak kedisi, yavrularının doğumunun ardından kendisini sevmeye çalışan vatandaşlara saldırmaya başladı. Sitenin hem maskotu hem de adeta nöbetçisi haline gelen sokak kedisi kimi zaman tanımadığı insanlara kimi zaman ise yavrularını ve onu sevmeye gelen vatandaşlara saldırıyor.

Sitenin bir sembolü haline gelerek vatandaşlarında beslediği kedinin yanından geçen vatandaşlar tedirginlikle geçiyor. Son olarak aynı sitede 4 kişiye saldırarak onları hastanelik eden ve site sakinleri tarafından 'psikopat kedi' olarak adlandırılan hayvan gündüz yavrularına, gece ise site için bekçilik yapıyor.

"BU KEDİ YÜZÜNDEN HASTANELİK OLDUK"

Son bir ayda yaşadıklarını anlatan site sakini Mustafa Oral, "Bu kedimiz site sakinlerine saldırıyor. Bundan bir, bir buçuk ay önce bu kedi yüzünden benimle beraber dört kişi hastanelik olduk. Kedi yüzünden dört komşumuzla beraber kuduz aşısı yaptırmak zorunda kaldık. Geçtiğimiz gece saat 12.00 civarı pekingese cinsi köpeğim var. Gece onu çişe götürdüm. Köpeğimi gezdirirken birden kabardı ve üzerimize saldırdı. Kendimi ve köpeğimi zor kurtardım. Tek saldırdığı da ben değilim, sitede bulunan üç komşumuza da saldırdı" dedi.