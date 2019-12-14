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Rus savaş gemileri, 'Orsk' ve 'Azov' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus donanmasına ait 148 borda numaralı 'Orsk' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı 'Orsk' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Gemilerden 'Orsk' saat 14.10 sıralarında, 'Azov' ise saat 14.25 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Türk Sahil Güvenlik botunun boğaz geçişi sırasında eşlik ettiği Rus savaş gemilerinin güvertesinde askerlerin bulunduğu görüldü.

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