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Aykut Kocaman Masterchef'e katıldı sözleri sosyal medyayı salladı

Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, TV 8'de yayınlanan Masterchef programına konuk jüri olarak katıldı. Aykut Kocaman'ın sözleri sosyal medyada olay oldu.

Selçuklu sofrasından lezzetlerin olduğu MasterChef programının son bölümü Konya'da çekildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman da MasterChef Türkiye'ye konuk oldu.

Yarışmacılara puan verdi: MasterChef’te eleme gecesi heyecanına Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman da katıldı. Yarışmacıların yemeklerini tadan Kocaman, yarışmacılara puan verdi.

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