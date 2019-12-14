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Kırşehir'de otobüs ve otomobil çarpıştı: 3 ölü

KIRŞEHİR'de, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Erevik yolunda meydana geldi. Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobil hurda yığınına döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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