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Seyir halindeki tır alev alev yandı

KONYA'da seyir halinde olan tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Kısa sürede alev topuna dönen tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konya-Aksaray Karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinden Konya'ya doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi alınamayan 35 HD 8164 plakalı tırdan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların çıktığını fark eden sürücü, karayolu üzerinde bulunan araç cebine girerek araçtan indi. Araçtan yükselen alevlere müdahalede kendi imkanları yetersiz kalan sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Tırın alev alev yanması da başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kısa sürede tüm tırı kaplayan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tırda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.

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