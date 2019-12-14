Özgür Özel'den Meclis'te rakı festivali tartışması

Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasak konusuna açıklık getirdi. Böyle bir festivalin gelenek ve göreneklerimize uymadığını ifade eden Bakan Soylu, Adana Lezzet Festivali'nin düzenlendiğini hatırlattı.

CHP ise, festivalin yasaklanmasına karşı çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anadolu'da iki duble rakı içmeyi, yılbaşında tombala oynamayı günah saymayan bir Müslümanlık anlayışı olduğunu savundu.

"Geleneklerimize ne kadar uygun bilmiyorum..."

Süleyman Soylu "Adana'da şu anda kebap ve şalgam festivali diye bir festival söz konusu değil. Niye değil. Maalesef, ne kadar geleneklerimize uygun bilmiyorum ama. Adana Dünya Rakı Festivali. Valiliğin bu rakı festivaline bir yasağı söz konusu. Zannediyorum, bu rakı festivaline yasak koyduktan sonra meseleyi kebap ve şalgam festivaline döndürmüş olabilirler. Yine bundan kısa bir süre önce; bütün Adana'nın katıldığı bir kültür durağı olan Adana Lezzet Festivali oldu. 4-6 Ekim tarihlerinde oldu, her yıl da yapılıyor. Rakı festivaline Adana Valiliği geçen yıl da yasak koydu bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde ne göreneklerimiz, herhangi bir durumla örtüşebilir değildir." şeklinde konuştu.