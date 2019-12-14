İstanbul'da kış ortasında şaşırtan hava

İstanbul’da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hafta sonu tatilinin ilk günü olan Cumartesi günü 20’li derecelere varan hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokaklara, parklara ve sahile attı.

Aileleriyle birlikte vatandaşlar sahilde adeta yazdan kalma günün keyfini çıkarttı. E-5 karayolu başta olmak üzere yollarda da trafik yoğunluğu arttığı görüldü. Trafik uygulamasında hava sıcaklığının yüzde 58’li gösterdiği görüldü.