YEREL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ortaköy sapağında bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, trafikte yoğunluk yaşandı.

angın, saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ortaköy sapağında bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yandı. Motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücüsü, aracı durdurarak hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdikten sonra yangına müdahale etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiği kapattı. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan çalışmalar sırasında polis ekipleri trafiğin akışını tekrardan tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı.

Yanan aracın söndürülmesinin ve kaldırılmasının ardından E-5’teki trafik yoğunluğu normale dönerken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ligde de yendi
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi
Enginar suyunun bu faydası inanılmaz kanı temizliyor!
Libya ile askeri anlaşma Meclis'te
Fatih Terim'den Nzonzi açıklaması! 'Yaptığının karşılığı...'
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sanayi sitesinde silahlı kavga: 3 yaralı
Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı açıldı
Maydanozun faydaları neler ağrıyı azaltıyor!
İlber Ortaylı’dan ‘Nobel’ eleştirisi!
Pendik'te alev alev yanan evde patlama oldu! O anlar kamerada
Hadise göğüs dekolteli fotoğrafını 'Biz seksiyiz...' deyip paylaştı! Yorum yağdı
Hayrete düşüren olay! Sokak kedisi terör estiriyor...
25 yıl önceki halini paylaşan 45 yaşındaki Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı