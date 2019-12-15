MEDYA

Türk Silahlı Kuvvetleri Kamikaze İHA'larla donatılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, STM ile sözleşme imzalandığını, belirlenen yerlere 356 adet Kamikaze İHA'ların teslim edileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, STM Defence ile imzalanan sözleşme ile Kamikaze İHA'ların görev sürelerinin, irtifa ve otonomi, ses seviyesi ve tespit algoritması yönünden geliştirildiğini ve 356 tane Kargu - 2 Kamikaze İHA'nın belirlenen kurumlara teslim edileceğini bildirdi.

Konuya ilişkin açıklamasında Demir, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından Kamikaze Mini İHA’larımızı geliştiriyoruz. STM Defence ile imzaladığımız sözleşmeyle, artırılmış görev süresi, irtifası ve otonomisi, düşük ses seviyesi, geliştirilmiş hedef tespit algoritmasıyla 356 tane Kargu-2 teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı! Başvurular 26 Aralık'ta başlıyor
Morales için yakalama emri çıkarılacak
Kritik Sivasspor maçı öncesi F.Bahçe'de çifte sakatlık şoku!
Ünlü oyuncu Hande Erçel'i duygulandıran doğum günü hediyesi!
Ahmet Davutoğlu'nun reklam verip ihya ettiği gazeteler
Galatasaray taraftarlarından alkışlanacak hareket
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çavuşoğlu Libya'ya asker gönderilmesi konusu ile ilgili açıklama yaptı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15. bölüm fragmanı
2020 pasaport fiyatları zamlandı 10 yıllık harç bedeli ne oldu?
Rıdvan Dilmen, Ali Koç - Nihat Özdemir - Zekeriya Alp buluşmasına sert yorum
Osmaniye'de arazide üst üste atılmış köpek ölüleri bulundu
31 Aralık yarım gün mü yılbaşı tatili öğleden sonra mı başlar?
Murat Ongun sosyal medyadan duyurdu! Metro hattının yapımına başlıyoruz
Levent Uysal kimdir aslen nereli Doğa Koleji yeni sahibi hayatı