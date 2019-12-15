DÜNYA

Otobüs şarampole yuvarlandı: 14 ölü

NEPAL'de bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Nepal'in Sindhupalchowk bölgesinde Dolakha’da düzenlenen dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediği bildirildi.
Otobüsün Dolakha’da gerçekleştirilen etkinliğin ardından başkent Katmandu'ya gittiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Nepal polisine göre, trafik kazalarında son 10 yılda 22 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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