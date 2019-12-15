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İstanbul Ataşehir'de kızgın müşteri tekel bayisini bastı

İSTANBUL Ataşehir'de siparişinin gelmemesine sinirlenen eli silahlı müşteri, tekel bayisini bastı. O sırada alışveriş yapmaya gelen işitme engelli 1 kişiyi silahla yaraladı.

İSTANBUL Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde, 10 gün önce, meydana gelen olayda; siparişlerinin getirilmemesine sinirlenen bir müşteri, elindeki silahla tekel bayisini bastı. Bu sırada tekel bayiye alışveriş yapmak İçin gelen yüzde 40 işitme engelli Gökhan Özer'i silahla yaraladı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın ve işitme engelli müşterinin tekel bayiden çıktığı, kapının dışında ise saldırganın silahla işitme engelli müşteriyi vurduğu görülüyor.

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