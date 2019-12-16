MEDYA

Tozkoparan 38. bölüm fragmanı

Tozkoparan dizisi 38. yeni bölümüyle 22 Aralık 2019 Pazar günü TRT 1'de olacak. Tozkoparan'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tozkoparan 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Tozkoparan 22 Aralık 2019 Pazar günü TRT 1'de...

Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır.

Mete taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Hulusi Akar: NATO'dan uzak durmak gibi bir niyetimiz ya da girişimimiz yok
İstanbul Balat'ta taciz anı güvenlik kamerasında
Vücudu ısıtan yiyecekler neler kök sebzeleri tüketin!
Hırvatistan'da İstiklal Marşı skandalı
Şanlıurfa'da amca çocukları arasında kavga 2 ölü 5 yaralı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hercai 26. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm fragmanı
TOKİ 100 bin konut ev fiyatları ne kadar olacak?
Elimi Bırakma 58. bölüm 2. fragmanı
Sefirin Kızı 1. bölüm fragmanı
Af haberleri son bilgi geldi af çıkacak mı 2019
İstanbul Balat'ta taciz anı güvenlik kamerasında
2020 Hac fiyatları Diyanet kaç para oldu konaklama türene göre fiyatlar