SPOR

Hırvatistan'da İstiklal Marşı skandalı

A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın, Bulgaristan'ı 4-1 yendiği 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakası sonrası İstiklal Marşı skandalı yaşandı.

Hırvatistan'ın Sisak şehrinde düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu mücadelesinde A Milli Buz Hokeyi Takımı, Bulgaristan'ı 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı bir anda yarıda kesildi ve hoparlörden müzik çalmaya başladı. Bunun üzerine milli sporcular, İstiklal Marşı'nı kendileri okuyarak tamamladı.

Olayın ardından açıklama yapan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "A Milli Takımı'mızın 4-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrası yapılan seremonide, İstiklal Marşı'mızın ortasında müzik çaldı ve marşımızı sporcularımız tamamladı. Bu manidar teknik aksaklıkların ilk olmadığının altını çizmek istiyorum. Daha önce de temsilcimiz Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübünün İsrail temsilcisi HC Bat Yam karşısında elde ettiği galibiyet sonrasında aynı problemi yaşamıştık. İstiklal Marşı'mıza, sporcularımıza ve ülkemize yapılan bu terbiyesizliği kınıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, gücümüz yenmeye, sesimiz marşımızı dinletmeye yeter" dedi.

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