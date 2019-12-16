Şahin Kendirci’nin kardeşi Zeliha Kendirci O Ses Türkiye’ye katıldı

15 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümde, O Ses Türkiye sahnesine çıkan Zeliha Kendirci’nin yıllar önce O Ses Çocuklar yarışmasında şampiyon olan Şahin Kendirci’nin kardeşi olduğunu Acun Ilıcalı açıkladı.

Şahin Kendirci de kardeşine destek vermek için stüdyoya geldi. Kardeşi ile düet yapan Şahin Kendirci jüri üyeleriyle hasret giderdi.

Aklında Beyazıt Öztürk’ün olduğunu söyleyen Zeliha Kendirci ise, Öztürk’ün dönmemesi sebebi ile Seda Sayan’ı seçti.