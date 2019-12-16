Erman Toroğlu "Ersun Yanal'ın son maçı haftaya"

Fenerbahçe, Sivasspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alırken teknik direktör Ersun Yanal ve öğrencilerinin vasat performansı eleştiri aldı.

''Ersun Yanal La Fontaine'den masallar anlattı''

Özellikle Erman Toroğlu, Ersun Yanal'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar için ''Ersun Yanal La Fontaine'den masallar anlattı. Ersun Yanal sen tepki gösterebildin mi, oyuncular gösterecek. Fenerbahçe takımı yerde sürünüyordu oyuncu değiştirmedin.'' ifadelerini kullandı.

''Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal gider''

Erman Toroğlu, ''Haftaya Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal gider.'' diyerek sarı-lacivertli kulübün yeni hoca arayışı içine gireceğini iddia etti.