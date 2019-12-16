Ali Koç: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz”

Maçın ardından stadyum çıkışınca basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, halen şampiyon olabileceklerini söyledi.

Koç, deplasmanda sıkıntılarının olduğunu belirterek, “Bizim deplasman sıkıntımız var. Kendi sahasında bambaşka bir Fenerbahçe, deplasmanda bam başka Fenerbahçe var. Bugün maç çok rahat 2-1'den 2-2 de olabilirdi. 2-1'den sonra Sivasspor paniklemeye başladı. Ama 4-1'de olabilirdi. Kontra atakları vardı. Evet sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Sorunlarımızın da farkındayız. Gerekli tedbirleri alacağız. Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik. Ligin şu aşamasında bu kapatılmayacak bir fark değil. Biz şampiyon olacağımıza halen inanıyoruz. Oyuncularla konuştum. Onlarla nasıl bu noktaya geldiysek yine onlarla buradan çıkacağız. Saçma sapan 6-7 puan kaybetmeseydik buradaki verdiğimiz 3 puanı normal karşılayabilirdik. Ama 3 puan verme lüksümüz yoktu. Bu yıl hiç alışık olmadığımız bir puanlama açısından enteresan bir lig oluyor” dedi.

“Gerekli tedbirleri alacağız”

Tedbirler alacakları söyleyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Radikal de olsa biz gerekli tedbirleri alacağız. Benim en çok üzüldüğüm konu oyuncularımızın sakatlıkları. Sadık'a çok üzüldük bugün. Durup dururken sakatlandı. Yarın belli olacak ama dizi iyi durmuyor. İnşallah minimum tahribatla bunu atlatırız. Görünen o ki baya bir süre oynayamayacak. Diğer taraftan maçlarda olmayan yumuşak doku sakatlığı dediğimiz darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan bu sene çok çektik. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Bunu da acil bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Miha Zajc ağır sakatlandı. Hasan Ali'ninde sakatlığı nüksetti. O da bizimle olmayacak” ifadesini kullandı.

“Ben inceledim, oyuncu da hak ettiğini söylüyor”

Maçta kart gören oyuncularla ilgili ise Koç, şunları söyledi:

“Ozan Tufan kırmızı kart gördü, o cezasını hafta içi çekecek. Garry Rodrigues haklı bir şekilde kırmızı kart gördü. Ben inceledim, oyuncu da hak ettiğini söylüyor. Ozan'ın pozisyonuna gelince, Ozan bu takımın kaptanlığını yapmış birisi. Kendine hakim olması gerekirdi ama onunda 4. hakemle yaşadığı diyalog nedeniyle kart gördü. Ozan'a bir nebze hak veriyorum ama tasvip etmiyorum. Sonuçta kulübün liderlerinden birisi. Dediğim gibi biz şampiyon olacağız, kaybedilmiş hiç bir şey yok. Tek sevindiğim konu bu kayıpların erken gelmesi. Alacağımız tedbirlerle bu sorunları gidereceğiz.”