Doğduğun Ev Kaderindir 1. bölüm 2. fragman

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’u buluşturan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin ilk fragmanı büyük merak uyandırdı. Bugüne kadar romantik komedilerde rol alan Demet Özdemir, bu defa çok farklı bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir, her insanın en büyük ve en derin sorusuyla başlıyor:

"İnsan kaderini değiştirebilir mi?"

Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryasonu yazdığı ve başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir’in yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Ocak 2020'de TV8'de yayınlanmaya başlayacak.