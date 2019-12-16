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Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Gülme komşuna gelir başına

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalmasının ardından iştahlanan ancak aldıkları sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe ve Beşiktaş için ilginç bir yorumda bulundu.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın kendi evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından NTV'de Yüzde Yüz Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

"GÜLME KOMŞUNA, GELİR BAŞINA"

Galatasaray'ın Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalmasının ardından iştahlanan ancak aldıkları sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe ve Beşiktaş için yorumda bulunan Dilmen, şu ifadeleri kullandı; ''Gülme komşuna, gelir başına. Kadıköy, Florya, Beşiktaş semtleri. Dün akşam çok dramatik şekilde 2-2 bitince mutlu olan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları vardı. Akşam üzeri Sivas, Fenerbahçe'yi farklı yenince daha mutlu olan Beşiktaş taraftarı da, fırsat diyebileceğimiz maçı kaybetti.''

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