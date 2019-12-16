DÜNYA

Tacı kaybeden Nyekachi Douglas mutluluk dansı yaptı sosyal medyada viral oldu

Nijerya güzeli Nyekachi Douglas, Miss World 2019 yarışmasının kazananı olamadı. Ancak Douglas'ın birincilik tacının Jamaika güzeline gittiğinin anons edildiği an verdiği tepki görülmeye değerdi.

Miss World güzellik yarışmasının 3 finalisti Miss Nijerya Nyekachi Douglas, Miss Jamaika, Toni-Ann Singh ve Miss Brezilya Elis Coelho sahnede birincinin açıklanması için bekliyordu. Açıklamayı izleyenler arasında eğer ses olmadan sadece görüntüyü seyredenler olsaydı, kesinlikle Nijerya güzelinin birinci olduğunu düşünürdü.

Dünya Güzellik Kraliçesi olarak Jamika güzeli Toni-Ann Sing’in ismi okunduğu halde, Nijerya güzeli Douglas önce kahkaha attı, ardından sahnenin etrafında zıplayarak dans etti. Sonrasında ise birinci olan arkadaşını büyük bir sevinçle tebrik etti.

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