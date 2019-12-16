POLİTİKA

Savcı Sayan'dan örnek proje! Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başladı

Türkiye genelinde birçok belediye ulaşım fiyatlarına zam yaparken Savcı Sayan, Ağrı'da başlattığı uygulamayla gençlerin yüzünü güldürdü.

31 Mart seçimlerinde HDP'ye fark atarak Ağrı'yı AK Parti'ye kazandıran Savcı Sayan, göreve geldiği günden bu yana birçok başarılı çalışmaya imza attı. Savcı Sayan'ın son uygulaması ise Öğrencibüs.

ÖRNEK PROJE

Öğrencilere ulaşım ücretini adeta sakız fiyatına kadar düşüren Savcı Sayan, bu hizmetle kentteki öğrencilerin kalbini kazandı.

Öğrencibüs'ü kullananlar, kent merkezine ulaşım için sadece 25 kuruş ödüyor. Ağrı'nın öğrenci kenti olması için büyük bir gayret içerisinde olan AK Partili Savcı Sayan, gelecek yıl Ağrı'yı tercih edecek öğrencilere de birçok sürprizinin olacağını açıkladı.

Başkan Savcı Sayan, Öğrencibüs'ün direksiyonuna geçerek öğrencileri direkt olarak şehir merkezine götürdü.

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